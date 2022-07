Segno fatto da sacerdoti con olio consacrato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segno fatto da sacerdoti con olio consacrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UNZIONE

Significato/Curiosita : Segno fatto da sacerdoti con olio consacrato

Onorifico deriva dal fatto che nell'antico medio oriente re, sacerdoti e profeti venivano solitamente scelti e consacrati tramite l'unzione con oli aromatici...

Rituale simbolico. dal punto di vista etnologico e antropologico, questa unzione si configura - tra l'altro - come un tipico rito di passaggio. fino alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con segno; fatto; sacerdoti; olio; consacrato; Aggiungere tinte a un disegno bianco e nero; Nell assegno e nel vaglia; Si scrive sull assegno ; Offre divertimenti come giostre e tiro a segno ; Colti sul fatto : in __ di reato; La sa lunga in fatto di conti; Viene fatto schierando nuovamente le truppe; fatto per il sottoscritto; Futuri sacerdoti ; Adunanze di sacerdoti ; Assemblea di sacerdoti ; Berretto cilindrico portato dai sacerdoti ortodossi; Un potente motore a gasolio sovralimentato; Se ne estrae un olio medicinale; Rapace dalla voce simile al miagolio ; Intrisi d olio ; Un edificio non consacrato annesso alla cattedrale; Il monte greco consacrato ad Apollo e Muse; Cerca nelle Definizioni