Scrittura di un libro o di un contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrittura di un libro o di un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STESURA

Significato/Curiosita : Scrittura di un libro o di un contratto

Cercando altri significati, vedi contratto (disambigua). un contratto è un istituto giuridico che vincola due o più parti tra di loro. il procedimento che porta...

Mescolanza, cioè il rapporto olio-pigmento, e la modalità di stesura dei colori sul supporto. la stesura degli strati di colore avviene sovrapponendo all'"abbozzo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con scrittura; libro; contratto; Un tipo di scrittura arrotondata; Carattere di scrittura ; Ideò la scrittura per ciechi; Clausole aggiuntive di una scrittura legale; Il terzo libro della Torah; È dei Celestini in un libro di Stefano Benni; Frammento di un libro mostrato per pubblicità; Titola il libro di Jennings premio Bancarella 1982; contratto medievale di prestito; Nel contratto indica gli arbitri di eventuali controversie; In calce al contratto ; La protesta di chi lavora sì, ma attenendosi strettamente al contratto ; Cerca nelle Definizioni