Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SLITTARE

Significato/Curiosita : Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani

Pendio inclinato e si sistemarono seduti uno accanto all'altro rimanendo svegli tutta notte per paura di scivolare. il giorno dopo arrivarono ai 5.400...

Successivamente trasferita allo stadio da luz di lisbona, la uefa decide di slittare le sede delle finali alla stagione 2022-2023. i posti sono scelti tra 53... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

