La scienza della Terra e dei confini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza della Terra e dei confini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GEOGRAFIA

Significato/Curiosita : La scienza della terra e dei confini

Pongono ai confini della corrente principale delle discipline accademiche convenzionalmente riconosciute. quella di "scienza di confine" è una frase utilizzata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi geografia (disambigua). la geografia (dal latino geographia, a sua volta dal greco antico: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con scienza; della; terra; confini; Valore immutabile usato in scienza ; La coscienza di chi ha commesso un errore; scienza del calore della Terra; La scienza dei vegetali; Risultato della frequenza dell onda luminosa; La crocchetta di riso della cucina romana; Punto profondissimo della terra o del mare; Autocompiacimento della propria bellezza; Punto profondissimo della terra o del mare; Riferito al punto in cui il mare tocca la terra ; Dissotterra re una salma; Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti; Contenuti entro certi ambiti o confini ; Fiumi e monti che separano stati: confini __; I confini di Ipswich; I confini dell Alberta; Cerca nelle Definizioni