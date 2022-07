Schermata di un dispositivo elettronico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schermata di un dispositivo elettronico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIDEATA

Significato/Curiosita : Schermata di un dispositivo elettronico

Utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico (come palmare, smartphone, tablet) connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato...

"scatto fotografico"), termine inglese equivalente in italiano a schermata, videata, immagine dello schermo o cattura dello schermo, è un'immagine corrispondente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

