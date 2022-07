Scende dall albero a testa in giu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scende dall albero a testa in giu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SCOIATTOLO

Significato/Curiosita : Scende dall albero a testa in giu

Praticamente tutta la vita appeso a testa in giù in quanto mangia, si accoppia e partorisce in questa posizione. l'unico momento in cui cambia posizione è durante...

Vulgaris, lo scoiattolo rosso, e dello s. carolinensis, lo scoiattolo grigio. a seconda dell'ambiente naturale o della forma del corpo, gli scoiattoli possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

