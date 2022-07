Le sartine parigine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sartine parigine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MIDINETTES

Significato/Curiosita : Le sartine parigine

Che cercava di limitare le spese, e sartine, che voleva ampliare ulteriormente la marina. necker accusò apertamente sartine di superare il budget assegnatogli...

La grève des midinettes è un cortometraggio del 1911 diretto da andré heuzé. cinema excelsior di saint-étienne il 5 maggio del 1911 ^ (en) philippe rège... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

