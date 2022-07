Sanzioni che costano la vita: pene __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sanzioni che costano la vita: pene __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITALI

Significato/Curiosita : Sanzioni che costano la vita: pene __

Una corretta differenziazione delle sanzioni tra i traffici di entità medio bassa (generalmente puniti con pene intorno ai venti anni per i "capi" dell'associazione)...

Vizi capitali sono un elenco di inclinazioni profonde, morali e comportamentali dell'anima umana, spesso e impropriamente chiamati peccati capitali. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sanzioni; costano; vita; pene; Gravi sanzioni religiose; È punibile con semplici sanzioni ; Contiene le sanzioni per chi compie reati; Emette sanzioni ; Si accostano alla bocca; Oggetti che costano ; Figura retorica in cui si accostano gli opposti; Gioie che costano ; Un pranzo o una cena con molti invita ti; Quella di San vita le è a Ravenna; Nazionalità di una chiave avvita bulloni; Sì __, evita ndo le buche più dure, per Battisti; Corteggiavano pene lope; Li tenne a bada pene lope; È impene trabile in certe vicende enigmatiche; La disfaceva pene lope durante la notte; Cerca nelle Definizioni