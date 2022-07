Sala da pranzo nell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sala da pranzo nell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRICLINIO

Significato/Curiosita : Sala da pranzo nell antica roma

Quattro e più triclini. in queste case il triclinius maius (grande sala da pranzo) era usato per dare delle feste alle quali era invitato un gran numero...

Contiene il lemma di dizionario «triclinio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su triclinio (en) triclinio, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con sala; pranzo; nell; antica; roma; Torta sala ta francese fra; Alimenti conservati in sala moia; Lago sala to turco con l isola di Akhtamar; Una sala all interno della multisala ; Un pranzo o una cena con molti invitati; Un organizzazione da pranzo di nozze; Si mette sul fuoco finito il pranzo ; Lo si grida ai novelli sposi, al pranzo di nozze; Servo di famiglia nell a Roma antica; Metallo semiconduttore usato nei pannell i solari; Insieme di stelle e pianeti nell universo; nell o sport è una pratica vietata ing; Servo di famiglia nella Roma antica ; antica moneta romana, valeva un quarto di denaro; antica legge; antica popolazione dell Asia Minore; Servo di famiglia nella roma antica; Antica moneta roma na, valeva un quarto di denaro; Illuminano le cene roma ntiche; Provincia di Santarcangelo di roma gna e Cattolica; Cerca nelle Definizioni