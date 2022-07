Rovinato anche a causa dell usura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rovinato anche a causa dell usura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIUPATO

Significato/Curiosita : Rovinato anche a causa dell usura

Voce principale: storia di vicenza. il prestito ad usura consiste nel fornire un bene, in genere denaro, con il patto che venga restituito entro un certo...

Sposerà anni dopo il contino d'estomac. abate fauchelafleur vecchietto sciupato e raggrinzito che viveva con la famiglia dei rondò. si prendeva cura come... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con rovinato; anche; causa; dell; usura; rovinato ai bordi; rovinato , stracciato; Acciaccato, rovinato ; Un formaggio piccante ma anche un playboy; Si chiamano anche cozze o muscoli; Stanche zza o pigrizia fisica e psichica; Quello di Higgs è anche detto particella di Dio; causa to, determinato; In cucina... causa no molte lacrime; Non intatto a causa di fessure e lesioni; Macchia violacea della pelle causa ta da sangue; Risultato dell a frequenza dell onda luminosa; La crocchetta di riso dell a cucina romana; La scienza dell a Terra e dei confini; Punto profondissimo dell a terra o del mare; Sono quattro quelle di emergenza dell auto; Esitazione e chiusura di una persona; Condizioni da veri usura i; Chiusura di lezioni; Piccola chiusura in ferro battuto; Cerca nelle Definizioni