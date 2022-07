Rotola su un tappeto color verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rotola su un tappeto color verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : PALLA D BILIARDO

Significato/Curiosita : Rotola su un tappeto color verde

Osservarne la struttura, arrivando ai cloroplasti) con un colore dal verde brillante al verde scuro. queste alghe non presentano radici e assorbono tutte...

Numero corrispondente alla notazione scientifica 1015, vedi biliardo (numero). il biliardo (meno comunemente bigliardo) è un gioco di origini molto antiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

