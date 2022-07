Un robusto cane da slitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un robusto cane da slitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ESCHIMESE

Significato/Curiosita : Un robusto cane da slitta

L'alaskan malamute è un cane di taglia grande di tipo spitz. è un cane molto robusto, che viene ancora oggi usato per il traino pesante, funzione originale...

Sull'eschimese (en) eschimese, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en, fr) eschimese, su enciclopedia canadese. (en) eschimese, in catholic... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con robusto; cane; slitta; Bastone robusto per la difesa personale; robusto tessuto di cotone a righe per grembiuli; Un robusto tessuto; Le taglie per chi è robusto ; Digrignare i denti come un cane minaccioso; Muscoloso cane a pelo corto ing; Il cane del cinema a cui si diceva: torna a casa; Un cane da corsa; slitta to paurosamente; Un grosso cane da slitta ; Il pericoloso slitta mento laterale di un automobile; slitta re su un pavimento bagnato; Cerca nelle Definizioni