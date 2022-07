Il Roberto CT della nazionale nel 2021 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Roberto CT della nazionale nel 2021. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANCINI

Significato/Curiosita : Il roberto ct della nazionale nel 2021

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo poliziotto, vedi roberto mancini (poliziotto). roberto mancini (jesi, 27 novembre 1964) è un allenatore di calcio...

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo poliziotto, vedi roberto mancini (poliziotto). roberto mancini (jesi, 27 novembre 1964) è un allenatore di calcio ed ex... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con roberto; della; nazionale; 2021; La squadra emiliana in cui giocò roberto Baggio; Il Johnny interpretato da roberto Benigni; Il roberto famoso ballerino; roberto , l autore di Gomorra; Coloro che hanno il vizio della sigaretta; Strumenti di misurazione della massa; L insieme dei dettagli della personalità; Il soffitto della bocca: volta __; Il campionato che ogni nazionale vorrebbe vincere; La multinazionale finlandese di reti fisse e mobili; Alessandro __: fu campione del mondo con la nazionale di calcio nel 2006; Simbolo nazionale ; Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica; Nata a Manila il 2 ottobre 1963, la giornalista ha vinto il Nobel per la pace nel 2021 ; Il fisico italiano vincitore del premio Nobel nel 2021 ; Classe 1980, la regista francese è la vincitrice del Leone d oro 2021 ; Cerca nelle Definizioni