Risente di certi crac - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risente di certi crac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BORSA

Significato/Curiosita : Risente di certi crac

borsa – contenitore portatile realizzato in qualsiasi materiale borsa valori – in finanza, mercato per lo scambio di titoli o azioni borša – comune slovacco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Si risente spesso in montagna; Si risente con facilità; Che non risente delle temperature; Contenuti entro certi ambiti o confini; In certi dialetti sono pronunciate più aperte; L indirizzo per la posta certi ficata; I moscardini di certi antipasti di mare; Il fiume che attraversa Varsavia e crac ovia; Metà crac ; crac , fallimento; League for Industrial Democrac y;