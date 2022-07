Riposto in isolamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riposto in isolamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONFINATO

Significato/Curiosita : Riposto in isolamento

Incomunicabilità e isolamento totale. oltre all'isolamento sociale gli hikikomori soffrono tipicamente di depressione e di comportamenti ossessivo-compulsivi, in particolare...

Un acquifero confinato è un acquifero presente nel sottosuolo delimitato sia superiormente che inferiormente da rocce o terreni impermeabili, i quali...

