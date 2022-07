Ripiano usato per la coltivazione su pendii - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripiano usato per la coltivazione su pendii. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TERRAZZO

Significato/Curiosita : Ripiano usato per la coltivazione su pendii

Circostanti, fino al definitivo assorbimento. l'agricoltura, in particolare la coltivazione dell'orzo, che ritroviamo nelle rappresentazioni monetali, e l'allevamento...

Pavimentazione terrazzo – pezza araldica terrazzo fluviale – rilievo pianeggiante formatosi per l'opera di sedimento del fiume che lo attraversa terrazzo – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

