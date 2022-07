Dà rifugio a felini randagi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà rifugio a felini randagi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GATTILE

Significato/Curiosita : Da rifugio a felini randagi

Gattile è una struttura che ospita i gatti randagi, svolgendo analoga funzione a quella che il canile e il rifugio compiono per i cani. la legge 281/91 cita...

Prevede l'istituto del gattile, previsto invece da alcuni ordinamenti regionali come quello della sardegna. la definizione di gattile è attribuita a tutte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

La città con la casa rifugio di Anna Frank; Il rifugio in cui ci si salva nei giochi infantili; Detto di rifugio davvero a prova... di bomba; rifugio di terroristi; Piccoli felini della savana; Lo è il passo dei felini ; felini che vivono in casa; I felini riconoscibili dalle... basette; Affligge molti cani randagi ; Luoghi in cui sono tenuti i randagi : __ municipali; Rifugio per mici randagi ; Anagramma di randagi o che rima con risaia;