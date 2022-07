Riferito al punto in cui il mare tocca la terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferito al punto in cui il mare tocca la terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COSTIERO

Significato/Curiosita : Riferito al punto in cui il mare tocca la terra

Dalla terra: dopo la tragica fine della giovane, le cui preghiere vennero esaudite, achille mosse contro il sovrano, nonostante teti avesse ordinato al figlio...

Coordinate: 40°38'n 14°36'e / 40.633333°n 14.6°e40.633333; 14.6 la costiera amalfitana (o costa d'amalfi) è un tratto di costa tirrenica della provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con riferito; punto; mare; tocca; terra; riferito alla storia e alla cultura di Milano; Guadagno riferito a un periodo stabilito; riferito a prezzo, è sinonimo di modico; Rilevante perché riferito al tempo presente; punto che porta gli avversari allo stesso livello; Si fa tornando al punto di partenza; punto di pareggio in economia aziendale ing; Il punto da cui si batte il rigore a calcio; Amare moltissimo; Famoso liquore all amare tto; Costa rocciosa a strapiombo sul mare ; La cantava Giuni Russo: Un __ al mare ; Le varie parti che tocca no; tocca Colmar; Un... a Stocca rda; Pungono chi le tocca ; Dissotterra re una salma; Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti; Producono oggetti di terra cotta; Capitale della Libia sul Mediterra neo; Cerca nelle Definizioni