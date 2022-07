Riferito alla storia e alla cultura di Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riferito alla storia e alla cultura di Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MENEGHINO

Significato/Curiosita : Riferito alla storia e alla cultura di milano

Principalmente dai mezzi di comunicazione di massa. l'espressione è talora usata in opposizione a quella di cultura alta, o d'élite, riferita alle fasce sociali...

L'elettrotreno della metropolitana di milano, vedi meneghino (treno). meneghino (in dialetto milanese meneghin, menichino, dim. del nome di persona domenico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

