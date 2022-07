Riempire di merce un camion - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riempire di merce un camion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARICARE

Significato/Curiosita : Riempire di merce un camion

Caso si parla di container a carico parziale (less than container load: lcl). quindi se è la merce da spedire non è abbastanza da riempire un contenitore...

È a tre punte quella della merce des; Si fa acquistando qualche tipo di merce ; Ornamenti da merce ria; Cambiare merce con merce ; Si trovano in camion e in taxi; Sistemati sul camion ; Lavoratori come i camion isti; Carburante per camion ;