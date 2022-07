Ricevuto in dono dagli antenati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevuto in dono dagli antenati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EREDITATO

Significato/Curiosita : Ricevuto in dono dagli antenati

57 anni in diverse fasi (a momenti alterni dal 1910 al 1917, e poi ininterrottamente dal 20 settembre 1918 fino a gran parte del 1968), il dono della bilocazione...

Antonio ereditato (napoli, 2 giugno 1955) è un fisico italiano, visiting professor presso il dipartimento di fisica dell'università di yale negli stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con ricevuto; dono; dagli; antenati; Hanno ricevuto gli ordini; Ha ricevuto la Palma d Oro alla carriera al festival di Cannes nel 2019; Aung __ Suu Kyi: ha ricevuto il Nobel per la pace 1991; Lo ha ricevuto Rinvestito; I futuri mariti le attendono all altare; La prendono i turisti a Venezia; Chiudono il film; Si succedono nei poemi; I gruppi studiati dagli antropologi; È battuta dagli scansafatiche; Amate dagli sciacalli; Esperto di dighe dagli evidenti incisivi; Gli antenati dei leggins; Derivata dagli antenati ; Gli antenati dei Toscani; Ereditata dagli antenati ; Cerca nelle Definizioni