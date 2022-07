Responsabile di un fatto negativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Responsabile di un fatto negativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COLPEVOLE

Significato/Curiosita : Responsabile di un fatto negativo

Specie shigella dysenteriae (responsabile della dissenteria bacillare) genere salmonella specie salmonella typhi (responsabile della febbre tifoide) genere...

colpevole d'omicidio, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) colpevole d'omicidio, su internet movie database, imdb.com. (en) colpevole d'omicidio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con responsabile; fatto; negativo; Accusare qualcuno che si ritiene responsabile ; Sorvegliante e responsabile di una squadra; responsabile dell ordine nelle cittadine americane; L ha il responsabile ; Materiale fatto di elementi diversi; Segno fatto da sacerdoti con olio consacrato; Colti sul fatto : in __ di reato; La sa lunga in fatto di conti; Se è negativo , indica nessuno; Impronta... in negativo ; Il lato negativo di una situazione presa in esame; Elettrodo negativo ; Cerca nelle Definizioni