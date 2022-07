Reprimere e criticare con decisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reprimere e criticare con decisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STRONCARE

Significato/Curiosita : Reprimere e criticare con decisione

Militari e gli specialisti civili presenti in jugoslavia. poco dopo, una lettera del comitato centrale sovietico iniziò a criticare le decisioni del pc...

Ordita dalla famiglia di banchieri fiorentini de' pazzi avente lo scopo di stroncare l'egemonia dei medici tramite l'appoggio del papato e di altri soggetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con reprimere; criticare; decisione; Calmare reprimere ; reprimere , moderare; Una sempre pronta a criticare i costumi morali; Ha sempre da criticare ; Dare una mazzata, criticare aspramente; Pungente nel criticare ; Denota indecisione ; Prendere una decisione d accordo con altri; La decisione di un organo collegiale; Lo è chi fa qualcosa per decisione e non per forza; Cerca nelle Definizioni