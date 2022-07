La regione francese nota per il vino Chardonnay - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione francese nota per il vino Chardonnay. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BORGOGNA

Significato/Curiosita : La regione francese nota per il vino chardonnay

2011 il disciplinare del 1995 prevedeva: resa_uva=10,0 t resa_vino=65,0% titolo_uva=9,5% titolo_vino=11,5% estratto_secco=15,0 g/l vitigno: chardonnay: 0...

Altri significati, vedi borgogna (disambigua). la borgogna (afi: /bor'goa/; in francese bourgogne, /bu'g/; in arpitano borgogne; in occitano borgonha)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con regione; francese; nota; vino; chardonnay; regione spagnola con Siviglia e Granada; Si dice di regione a statuto speciale; Razza canina a pelo lungo di una regione canadese; La seconda regione più grande d Italia; Una prestigiosa Costa francese ; Li guidò J. P. Brissot nella Rivoluzione francese ; Torta salata francese fra; Il ceto che emerse dopo la Rivoluzione francese ; Si preme per prenota rsi al telequiz; Registri nota rili per rogiti; Il nome con cui era più nota la Taylor; Città dell Andalusia nota per l uva; vino bianco come quello d Oristano e San Gimignano; Bicchiere per il vino ; Comune sardo barbaricino noto per il vino Nepente; Pregiato vino rosso del Veronese; Calice di vino chardonnay o simili; Lo sono i vini come chardonnay e vermentino; Cerca nelle Definizioni