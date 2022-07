Si recita con fede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si recita con fede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CREDO

Significato/Curiosita : Si recita con fede

Chiedere di crescere nelle tre virtù teologali: fede, speranza e carità un gloria al padre. si recita quindi una corona di cinque decine, facendole precedere...

Appunto "credo". il credo della liturgia cattolica è espresso nel simbolo niceno-costantinopolitano o nel simbolo degli apostoli (testo del credo). credo – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con recita; fede; L Ezio che recita in Lockdown all italiana; Vi ha recita to Michelle Pfeiffer: L età dell __; Ha recita to anche nella serie tv Grey s Anatomy; Lo recita il peccatore; L organo legislativo fede rale degli Stati Uniti; Interpretazione distorta e poco fede le; Lo vinse fede rica Pellegrini ad Atene 2004; Donne senza fede ; Cerca nelle Definizioni