Recipienti di legno usati per fare il bucato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipienti di legno usati per fare il bucato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASTELLI

Significato/Curiosita : Recipienti di legno usati per fare il bucato

Idrosolubile non è rilevabile da ricerche di tipo archeologico, neppure attraverso i recipienti e l'equipaggiamento usati nella sua produzione che non differiscono...

Mario clemente mastella (ceppaloni, 5 febbraio 1947) è un politico italiano, sindaco di benevento dal 20 giugno 2016. esponente della democrazia cristiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con recipienti; legno; usati; fare; bucato; Grossi recipienti per il vino; Facevano recipienti di rame; Erano recipienti per i cereali; Assumono la forma dei recipienti che li contengono; Fanno spettacoli con fantocci di legno mossi da fili; Quella da biliardo è in legno ; Si calpesta ed è composto da listelli di legno ; Tipo di legno spesso usato per il parquet; Semi usati dai liquoristi; Je... all accusati vo; Cumuli di pietre usati come punti di riferimento; Io all accusati vo; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; fare come gli altri; Consentono di fare i più lunghi salti; Non lo si può fare sott acqua; Si usava per il bucato ; Catino per il bucato ; Chi lo prende ha bucato ; Vi si porta il bucato da lavare o colorare;