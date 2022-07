Razza europea di cavallo nero con lunghe criniere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza europea di cavallo nero con lunghe criniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Negli anni 90 i registri di razza hanno escluso tutti gli stalloni morelli che anche solo presentassero il gene del sauro. cavallo robusto, possente e infaticabile...

frisone occidentale è una delle razze equine più antiche in europa. originato in frisia è famoso per i suoi folti crini spesso ondulati. il frisone ha...