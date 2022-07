Raccoglie documenti ufficiali: __ di stato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccoglie documenti ufficiali: __ di stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARCHIVIO

Significato/Curiosita : Raccoglie documenti ufficiali: __ di stato

Un archivio di stato (anche archivio nazionale) è un'istituzione che raccoglie documenti o archivi ufficiali di istituzioni o enti pubblici, giudiziari...

Disambiguazione – se stai cercando il concetto informatico di file archivio, vedi file archivio. per archivio si intende una raccolta organizzata e sistematica di informazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con raccoglie; documenti; ufficiali; stato; Si raccoglie vendemmiando; Si fa raccoglie ndo denaro; Si fanno per raccoglie re soldi tra amici; Vi si raccoglie il miele; documenti burocratici da sbrigare; Studiosi di antichi documenti ; Antichi documenti egizi; Amanuense che copiava o redigeva documenti ; Carattere di comunicazione proveniente dall autorità competente, ma senza carattere di ufficiali tà; Antico campo di prigionia per sottufficiali ; ufficiali delle legioni; La indossa il sindaco nelle cerimonie ufficiali ; Un dente che è stato curato per carie; Ufficio di uno stato all estero; Invalidità riconosciuta dallo stato al 100%; Vettura usata da funzionari dello stato ;