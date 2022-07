Racchette per passeggiare sulla neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racchette per passeggiare sulla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIASPOLE

Significato/Curiosita : Racchette per passeggiare sulla neve

Finlandia. è un posto perfetto sia per la discesa che per lo sci nordico. è possibile prendere le racchette da neve e passeggiare fino al più vicino fjeld kätkätunturi...

Le racchette da neve (o caspe, ciaspe, ciaspole oppure anche ciastre) sono uno strumento che consente di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

