Quello di Venezia è dedicato a Marco Polo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Venezia è dedicato a Marco Polo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTO

Significato/Curiosita : Quello di venezia e dedicato a marco polo

Vedi marco polo (disambigua). marco polo (venezia, 15 settembre 1254 – venezia, 8 gennaio 1324) è stato un viaggiatore, scrittore, ambasciatore e mercante...

Vedi aeroporto (disambigua). disambiguazione – "aeroporto internazionale" rimanda qui. se stai cercando la serie televisiva del 1985, vedi aeroporto internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

