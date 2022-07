Quello tonnato è un piatto tipico del Piemonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello tonnato è un piatto tipico del Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VITELLO

Significato/Curiosita : Quello tonnato e un piatto tipico del piemonte

Il vitello tonnato (vitel tonnè o vitel tonnà in piemontese) è un piatto tipico della cucina italiana che può essere servito sia come antipasto che come...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vitello (disambigua). vitello (dal latino vitellus, diminutivo di vitulus) è il nome del bovino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

