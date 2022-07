Quello filato somiglia a cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello filato somiglia a cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZUCCHERO

Significato/Curiosita : Quello filato somiglia a cotone

Lane si perfezionano, la seta si moltiplica e guadagna di qualità, il cotone è filato in quantità già rilevanti … le fabbriche di parigi, di carta stampata...

il saccarosio, comunemente chiamato zucchero, è un composto...

