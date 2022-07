Quello del rugby è ovale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del rugby è ovale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PALLONE

Significato/Curiosita : Quello del rugby e ovale

vedi rugby (disambigua). rugby (pron. /'rgbi/ o /'ragbi/, in inglese rugby football; in italiano, ormai desueto, pallovale o palla ovale,) è il nome...

Disambiguazione – se stai cercando premi omonimi, vedi pallone d'oro (disambigua). il pallone d'oro (ballon d'or, in francese), noto in precedenza anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

quello dell auto si riempie di carburante; Michelangelo scolpì quello morente; quello di Roma è 06; Affetto da quello che era detto morbo dei ricchi; Un giocatore di rugby ; Traguardo... nel rugby ; Come il pallone del rugby ; Il gol nel rugby ; Ceste di forma ovale ; La tira il manovale ; Un radicale monovale nte; In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso;