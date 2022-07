Quelli del chirurgo sono bisturi o pinze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli del chirurgo sono bisturi o pinze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Quelli del chirurgo sono bisturi o pinze

Strumenti in ferro e bronzo utilizzati dal medico per i suoi interventi, pinze, bisturi, scalpelli, sonde e altri attrezzi, nonché bilance e misurini di bronzo;...

It, la repubblica. url consultato il 17 settembre 2020. (en) strumenti, su discogs, zink media. (en) strumenti, su musicbrainz, metabrainz foundation....