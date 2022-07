Quella di sfogo serve ad allentare le tensioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di sfogo serve ad allentare le tensioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALVOLA

Significato/Curiosita : Quella di sfogo serve ad allentare le tensioni

Del suo sogno di fondare un atelier del sud, era diventato sempre più bizzarro e stravagante. niente sembrava poter allentare le tensioni esistenti tra...

Contesti: valvola termoionica valvola cardiaca valvola tricuspide valvola mitrale valvola semilunare polmonare valvola semilunare aortica valvola a nido... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

