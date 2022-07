C è quella magica, cieca... o verde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella magica, cieca... o verde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LANTERNA

Significato/Curiosita : C e quella magica, cieca... o verde

Sulla cieca. il popolo ritorna dalla regata («gloria a chi vince il palio verde»): il regatante zuàne è il perdente. barnaba gli si avvicina e gli insinua...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lanterna (disambigua). per lanterna in genere si indica un utensile portatile a forma di gabbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

C è quella cache o eidetica; È a tre punte quella della Mercedes; quella dentaria e dannosa alle gengive; quella fotoelettrica è in molte aperture; La formula magica utilizzata da Ali Babà; Ne Le mille e una notte trova una lampada magica ; Facoltà magica delle fate; La magica antenata della chimica; Rabbia cieca ; Il Credere in qualcuno cieca mente; La cieca fiducia nel potere costituito; cieca ed estrema adesione a ideologie o religioni; L associazione che ha per simbolo un cigno verde ; Lucertolone verde smeraldo; La salsa verde sui nachos; Il suo tavolo ha 4 sponde e una superficie verde ;