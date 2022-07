La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La qualità di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : VALORE TATTILE

Significato/Curiosita : La qualita di un opera d arte di stimolare sensi diversi dalla vista

Rendere fruibile l'arte e stimolare la collettività a partecipare attivamente a tutte le attività, raccogliendo qualsiasi fascia di età, dai bambini agli...

Il museo tattile di pittura antica e moderna “anteros” dell'istituto dei ciechi "francesco cavazza" è stato fondato a bologna nel 1999 ed è il risultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

