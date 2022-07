Punto profondissimo della terra o del mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto profondissimo della terra o del mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABISSO

abisso – in oceanografia, profonda fossa longitudinale nel fondale di un oceano, solitamente situata ai margini della piana abissale abisso – in geologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con punto; profondissimo; della; terra; mare; Tecnica di cottura di cibi infilati su spunto ni; Riferito al punto in cui il mare tocca la terra; punto che porta gli avversari allo stesso livello; Si fa tornando al punto di partenza; Risultato della frequenza dell onda luminosa; La crocchetta di riso della cucina romana; La scienza della Terra e dei confini; Autocompiacimento della propria bellezza; La scienza della terra e dei confini; Riferito al punto in cui il mare tocca la terra ; Dissotterra re una salma; Coltiva un pezzo di terra e ne vende i frutti; Vi si trova il castello di Miramare degli Asburgo; Linea che separa cielo e mare ; Riferito al punto in cui il mare tocca la terra; Amare moltissimo;