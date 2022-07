Punto che porta gli avversari allo stesso livello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto che porta gli avversari allo stesso livello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAREGGIO

Significato/Curiosita : Punto che porta gli avversari allo stesso livello

punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea di porta, e i calciatori avversari devono restare ad almeno 9,15 metri dall'area d'angolo fino a che...

Ambito sportivo, un pareggio è il risultato di una sfida finita in punteggio di parità. esso può altrimenti riferirsi a: pareggio, lavorazione dello zoccolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

