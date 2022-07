Pulito in maniera ideale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulito in maniera ideale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IGIENICO

Significato/Curiosita : Pulito in maniera ideale

Ovvero corrotto che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria italiana. la locuzione «mani pulite» applicata alla politica venne coniata...

L'assorbente igienico è un tampone per l'igiene intima della donna. gli assorbenti igienici o assorbenti sono elementi assorbenti che vengono indossati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pulito; maniera; ideale; Si dice di affare poco pulito ; Come un mobile non pulito da molto tempo; Come un soprammobile che non viene pulito ; Ripulito dagli errori; In maniera rigorosa; In maniera attenta; Non in maniera accidentale: di __; Lo detiene in maniera assoluta il tiranno; Formano una coppia ideale ; Si dice che l ideale sarebbe farlo per 8 ore; Tessuto di lana ideale per coperte e camicie; Perfetto, ideale ; Cerca nelle Definizioni