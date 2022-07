Pulite con l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pulite con l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LAVATE

Significato/Curiosita : Pulite con l acqua

Anche di «mani pulite napoletana» per le indagini contro francesco de lorenzo, antonio gava e paolo cirino pomicino e di «mani pulite romana» per le indagini...

Manus manum lavat è una frase latina, dal significato letterale «una mano lava l'altra mano» e senso traslato «se tu mi fai un favore io te lo rendo»... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con pulite; acqua; Ben pulite , nitide; pulite con il detersivo; pulite con l acqua; pulite o sporche in un gioco di carte simile al burraco; Non ne ha l acqua ; L acqua pubblicizzata da Alex Del Piero; Tasso di presenza di animali in acqua ; Fonte originaria di acqua ; Cerca nelle Definizioni