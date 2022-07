In provincia di Matera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In provincia di Matera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLICORO

Significato/Curiosita : In provincia di matera

La provincia di matera è una provincia italiana della basilicata di 191 663 abitanti. fu istituita nel 1927. affacciata ad est sul golfo di taranto, confina...

Disambiguazione – se stai cercando il politopo quadridimensionale, vedi policoro (matematica). policòro (pulecóre in dialetto locale) è un comune italiano di 17 788... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con provincia; matera; provincia di Santarcangelo di Romagna e Cattolica; Abitano nella provincia di Desulo e Fonni; La provincia di Bilbao; La provincia che è situata nel centro della Sicilia; Schiuma per matera ssi che si... ricorda di noi; Il monte alle cui falde sorge matera ; Coprono il matera sso; La pettina il matera ssaio; Cerca nelle Definizioni