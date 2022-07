Provare a rimediare: correre ai __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provare a rimediare: correre ai __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIPARI

Altre definizioni con provare; rimediare; correre; provare stima e simpatia per qualcuno; provare chiaramente; A volte per farlo bisogna prima provare ; Comprovare , dimostrare; rimediare ai propri errori; Si mette per rimediare ; rimediare a qualcosa e andare avanti; L ha larga chi lascia correre ; Per aprirlo, si fa scorrere ; Per farlo volare, bisogna correre ; Vi può ricorrere l arbitro di calcio; Cerca nelle Definizioni