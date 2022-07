Si prova in caso di avversione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prova in caso di avversione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISGUSTO

Significato/Curiosita : Si prova in caso di avversione

Sono sane, la capacità di 'resistenza' ai fotoni si riduce. di conseguenza, si prova avversione nei confronti della luce, senso di disagio o dolore. il...

Essi. si possono manifestare ulteriori sensazioni di disgusto anche in ambito sociale col disgusto morale, per esempio verso idee, comportamenti e categorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con prova; caso; avversione; La chiede chi ha perso, per riprova rci; Due sono una coincidenza, tre sono una prova ; Difficile prova che comporta rischi; prova re a rimediare: correre ai __; Si scrive nel caso di elisione di una lettera; Qualora, nel caso in cui; Uno preso a caso ; Un caso non comune; Chi nutre avversione verso lo straniero; Un avversione che ossessiona; L avversione irragionevole verso qualcosa; avversione per il genere umano; Cerca nelle Definizioni