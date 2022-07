Proibire tramite un ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proibire tramite un ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIETARE

Significato/Curiosita : Proibire tramite un ordine

Gran loggia regolare d'italia, ma nei capitoli di un ordine parallelo paramassonico chiamato ordine della stella d'oriente e ufficialmente riconosciuto...

All'invasione russa dell'ucraina, il 23 marzo 2022 la fina ha deciso di vietare agli atleti russi e bielorussi di partecipare a questa edizione dei campionati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con proibire; tramite; ordine; proibire ; Impedire, proibire ; Metodi per la somministrazione di farmaci tramite siringa; Trasmissione di segnali radio tramite linee telefoniche; Apparecchio in grado di rinforzare la muscolatura tramite impulsi; Impollinazione tramite acqua; Responsabile dell ordine nelle cittadine americane; Chiede la parola d ordine ; Collocarsi in un certo ordine ; ordine di comparire in giudizio; Cerca nelle Definizioni