Profumato come il timo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Profumato come il timo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AROMATICO

Significato/Curiosita : Profumato come il timo

il timo goniotrico (nome scientifico thymus pulegioides l., 1753) è una pianta perenne della famiglia delle lamiaceae. il nome generico (thymus) deriva...

Dotato di aroma; pianta aromatica in chimica organica, composto aromatico.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con profumato; come; timo; Fiore violetto molto profumato ; profumato , spesso in maniera gradevole; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; profumato , insaporito; Un artigiano come Geppetto; Vino bianco come quello d Oristano e San Gimignano; come un linguaggio che non lascia fuori nessuno; Che sfreccia bassa come una lama da barba; I silenzi recalcitranti dei testimo ni; Ha diretto L attimo fuggente e The Truman show; L ultimo giorno di Carnevale: __ grasso; Risposta anche allergica a uno stimo lo esterno; Cerca nelle Definizioni