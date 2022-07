Processo sbiancante e purificante dei tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Processo sbiancante e purificante dei tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANDEGGIO

Significato/Curiosita : Processo sbiancante e purificante dei tessuti

purificante in diverse produzioni, nell'industria conciaria e tessile, come stabilizzante dell'acido cianidrico, per la fabbricazione di inchiostri e...

Essere stato sottoposto a cardatura e a procedimenti chimici come il candeggio e altri che asportano dalle fibre le sue sostanze resinose e grasse rendendolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con processo; sbiancante; purificante; tessuti; processo fotografico nato con William Fox Talbot; Il processo di decalcificazione ossea; processo che purifica il vino; Un processo di depurazione del sangue; Additivo sbiancante in polvere per il bucato; Lanugine residua dai tessuti ; Lo sono i tessuti resistenti al fuoco; Spaccia... tessuti ; Condizione in cui tessuti e organi perdono volume; Cerca nelle Definizioni