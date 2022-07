Si prende per volare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende per volare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AEREO

Significato/Curiosita : Si prende per volare

Presentazione di volare, gli è stato dedicato un francobollo celebrativo presentato dai comuni di sanremo e polignano a mare. volare - la grande storia...

Cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un aeromobile dotato di ali rigide, piane e solitamente fisse che, sospinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

