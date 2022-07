Si preme per prenotarsi al telequiz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si preme per prenotarsi al telequiz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PULSANTE

Significato/Curiosita : Si preme per prenotarsi al telequiz

Il pulsante è un dispositivo elettrico con una sola posizione di riposo (monostabile), una volta azionato una molla lo riporta alla posizione di partenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

Altre definizioni con preme; prenotarsi; telequiz; Se le spreme chi vuole capirci qualcosa; preme all egoista; Un tasto che si preme con Ctrl e Alt; preme sso, indica falsità; La fine del telequiz ; Estremi di... telequiz ; Fine di telequiz ; Al termine del telequiz ; Cerca nelle Definizioni