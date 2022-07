I possibili pontefici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I possibili pontefici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAPABILI

Significato/Curiosita : I possibili pontefici

Papa è jorge mario bergoglio. secondo i dati della chiesa cattolica, il soglio di pietro ha visto 47 pontefici provenire da oltre gli odierni confini...

Mundo 2030. un'altra federazione ad iscrivere il proprio nome tra le sedi papabili è stata quella inglese, l'illustre football association, che ha aperto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 luglio 2022

